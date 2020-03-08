صحة السليمانية: أحد المصابين بكورونا وصل لمرحلة الشفاء

2020/03/08 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة السليمانية، نتائج الفحوصات المختبرية لأكثر من 573 مشتبهاً بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة أن أحد المصابين وصل لمرحلة الشفاء.

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