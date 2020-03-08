قائد شرطة ذي قار: البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين للمحافظة

2020/03/08 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار العميد ناصر الأسدي، البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين إلى المحافظة في إطار إجراءات خلية الأزمة للوقاية من فيروس كورونا.

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