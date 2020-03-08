بسبب كورونا.. شرطة ذي قار تمنع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى

2020/03/08 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي ، اليوم الاحد، من دخول الوافدين من المحافظات الاخرى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال في بيان مقتضب، تلقته "الغد برس"، انه "تم البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى في اطار الاجراءات التي اتخذت للوقاية من فيروس كورونا".

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