التيتي الحبيب - المغرب المنكوب

2020/03/08 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب توجد في القانون والشريعة الإنسانية معايير واعتبارات ضرورية لإعلان منطقة أو دولة منكوبة.لكن الدولة المغربية رفضت دائما تطبيق تلك المعايير والالتزام بتلك الاعتبارات رغم توفر كل شروط لإعلان هذه المنطقة أو تلك الجهة منكوبة.هل يرجع السبب إلى مكابرة أو عزة نفس أم تراها حسابات سياسية يلتزم بها المسؤولون عن الدولة؟ فكم من المناطق غمرتها الفيضانات، جرفت المحاصيل وحتى المنازل والمساكن، كما تسبب......

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