بالوثيقة.. اغلاق الواحة مول تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة

2020/03/08 | 23:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه مدير ادارة الواحة مول، اليوم الاحد، باغلاق كافة المحال التجارية تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة.

وبحسب الوثيقة، التي حصلت عليها "الغد برس"، فانه "تم اغلاق المحال التجارية والشركات وزبنائنا الكرام داخل المول تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة".

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