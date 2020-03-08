2020/03/08 | 23:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني الثقافة والإبداع هما وعاء الحضارة وأساس التقدم والإزدهار ،وبدونهما لن يحصل في المجتمع أي مجتمع تقدم أو إزدهار ،وهذا ما ينطبق علينا في العالم العربي المسكونين بهاجس الأمن ،والبعيدين عن الثقافة والإبداع،وهذا هو سبب تخلفنا عن ركب الحضارة العامية ،رغم إننا يجب أن نكون روادا في هذا المجال لأسباب عديدة لا مجال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإستثمار في الثقافة والإبداع) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإستثمار في الثقافة والإبداع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).