أول حجر صحي يشمل قرية بأكملها في العراق

2020/03/08 | 23:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، يوم الأحد، وضع قرية بأكملها تحت الحجر الصحي إثر وفاة مريض بكورونا من سكانها.

وقال لازم في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "تقرر اتخاذ الحجر المنزلي لقرية ابو جصانة في ناحية السلام محل سكن المواطن المتوفى جراء فيروس كورونا".

وأمر المحافظ مديرية ناحية السلام بـ"تعطيل الدوام الرسمي لجميع الدوائر الحكومية بإستثناء الضرورية منها".

كما أمر المحافظ، شركة توزيع كهرباء ميسان بـ"منح منتسبيها في قسم (ناحية السلام) اجازة اجبارية واتخاذ الاجراءات الوقائية والعزل او الحجر المنزلي".

ولفت الى "إرسال قوة من قيادة شرطة ميسان الى ناحية السلام لدعم وإسناد الاجراءات المتخذة وتوجيه منسقية المنظمات الدولية ومقرر خلية الأزمة بتوفير أرزاق جافة للقرية".

ووفق أرقام السلطات الصحية، فإن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 69 حالة في عموم البلاد، توفي منها حتى الآن 6، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء وميسان وبابل.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 27 بغداد، 10 السليمانية، 7 كركوك، 6 النجف، 3 واسط، 3 ديالى، 3 كربلاء، 3 أربيل، 2 ميسان، 2 ذي قار، 1 بابل، 1 المثنى، 1 الأنبار.

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