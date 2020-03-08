2020/03/08 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، مساء اليوم الاحد 8 اذار 2020، تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ان "الفحوصات الطبيبة لهذا اليوم التي اجريت لـ 56 شخصا، اظهرت اصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا".

واضافت ان "احدى المصابات هي شقيقة المرأة التي اصيبت بالفيروس في اربيل "، مشيرا الى ان "الشخصين الاخرين هما من الذين كانا لهما تماس مباشر مع الشخص الذي توفي في السليمانية بسبب فيروس كورونا".

واوضحت وزارة صحة اقليم كردستان "تسجيل 13 حالة بفيروس كورونا لحد الان في الاقليم" ، مشيرا الى "وفاة احدهم وشفاء واحد اخر منهم مع استقرار الاوضاع الصحية للاخرين وهم تحت الرعاية الطبية".

بغداد اليوم_ ذي قار

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاحد، البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى.

وقال قائد الشرطة ناصر الاسدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمت المباشرة بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين من المحافظات ال

بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الاحد، اخلاء الطابق الثاني في مستشفى الحسين ومنح موظفيه اجازة اجبارية.

وقالت الدائرة في بيان، انها "قامت باخلاء الطابق الثاني في مستشفى الحسين التعليمي وسط ال ناصرية الذي كان يرقد فيه المصاب بفيروس

بغداد اليوم _ كربلاء

اعلنت الامانة العامة للعتبة العباسية، اليوم الاحد، عن انطلاق الطائرة العسكرية لنقل المصابين وجثامين العراقيين حادث السير الذي وقع في سوريا.

وذكرت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه انطلقت، مساء الأحد الطائرة العسكريّة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل ثلاث حالات جديدة بكورونا في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل ثلاث حالات جديدة بكورونا في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).