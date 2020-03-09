أول حالة شفاء من {كورونا} في الرصافة والكرخ تسجّل نتائج سالبة

2020/03/09 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

سجلتْ دائرةُ صحةِ الرصافةِ أولَ حالةِ شفاٍء لمصابٍ بفايروس "كورونا" المستجد في مستشفى ابن الخطيب بعد اجراء التحاليل المختبرية اللازمة له، وأكدت صحة الكرخ تماثل اغلب المصابين بالفايروس للشفاء التام واستعدادهم لمغادرة المستشفى، في الوقت الذي واصلت فيه السلطات الحكومية تعزيز جهودها لاحتواء الفايروس، وزيادة التنسيق مع الصين وايران لمواجهة المرض، أخّر مجلس النواب انعقاد جلساته ضمن اجراءات الوقاية.

وذكرت دائرة صحة الرصافة، في بيان تلقته "الصباح"، انه "بجهود مبذولة من قبل الملاكات الطبية والصحية والتمريضية وتقديم افضل الخدمات الفندقية، تم شفاء مريض من فايروس "كورونا" المستجد بعد اصابته في ايران والعودة الى العراق ودخوله الى مستشفى ابن الخطيب".



وأضافت أن "النتائج كانت موجبة وبعد أخذ عينة من المريض وارسالها الى المختبر المركزي وبعد التواصل والخدمات المتميزة من قبل ملاكات المستشفى لخدمة المريض من الناحية الطبية والتمريضية والفندقية، تم شفاء المريض والتأكد من ذلك بعد ظهور نتائج التحليل من المختبر المركزي وكانت النتيجة سالبة"، مؤكدة أن "المريض الآن بصحة جيدة".



بدوره، افاد مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي بشفاء جميع المصابين بفايروس (كورونا) في مستشفى الفرات العام، اذ تم اثبات خلوهم منه بعد ظهور نتائج سالبة، وتنتظر الدائرة نتائج فحص مصاب آخر وفي حال ظهرت النتيجة سالبة ايضا سنحتفل بمغادرتهم جميعا.

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