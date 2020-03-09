2020/03/09 | 00:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

تسلمَ رئيسُ الجمهوريةِ برهم صالح، أمس الأحد، رسالةً منَ الرئيسِ المصري عبدِ الفتاح السيسي نقلها اليه وزير الخارجية سامح شكري تتعلق بشأن الحقوق المائية لجمهورية مصر في سد النهضة، والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وذكر بيان رئاسي، تلقته "الصباح" أن رئيس الجمهورية، أشار خلال استقباله للوزير المصري سامح شكري، الى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والأواصر الأخوية بين العراق ومصر، والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي.

وشدد الرئيس صالح على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره نقل شكري تحيات الرئيس المصري إلى الرئيس صالح وامنياته للشعب العراقي بالاستقرار والأمان، مؤكداً وقوف مصر الى جانب العراق، ورغبتها الجادة في استمرار تطوير العلاقات الثنائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من السيسي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من السيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).