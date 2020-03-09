توقعات بتجاوز المهلة الدستورية لاختيار رئيس للحكومة

2020/03/09 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

انتقدَ تحالفُ سائرون اصرارَ الكتلِ السياسيةِ على تسميةِ رئيسِ وزراءَ وفقَ مقاساتها الخاصة من اجل تلبية مصالحها الضيقة، بينما رأى رئيس كتلة "الفتح" النيابية، محمد الغبان، أن هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، متوقعاً تجاوز المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من جميع المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية.

وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي: ان بعض "الكتل السياسية تسعى لاختيار رئيس وزراء على مقاساتها ومصالحها الشخصية اذ ان الرغبات الضيقة تسببت في حدوث مشكلات داخل الساحة السياسية"، موضحاً ان "مصطلح إرضاء الكتل السياسية والمكونات غير موجود بالدستور، اذ يتوجب على الجميع الالتزام بالنص الدستوري وعدم التجاوز عليه، إضافة للنظام الداخلي الذي تم اقراره".

وأضاف المسعودي ان "رئيس الوزراء مسؤول عن الجوانب التنفيذية للدولة وليس مسؤولا عن الكتل والمكونات، وبالتالي فهو غير مسؤول عن مصالح تلك القوى".

وتابع ان "الدستور يحتوي على بعض الثغرات و ينبغي على المحكمة الاتحادية النظر بها من اجل معالجتها"، لافتا الى ان "مجلس النواب خالف الدستور بعدم عقده جلسة التصويت على كابينة علاوي".

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