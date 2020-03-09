الخارجية توضح زيارة شكري الى بغداد ورسالته الى العراق

2020/03/09 | 00:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أوضحت وزارة الخارجية العراقية، زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري الى العاصمة بغداد اليوم الأحد.

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