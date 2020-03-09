2020/03/09 | 00:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصرالله/ ..أعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الاحد، عن ” تسجيل ثالث حالة إصابة مُثبتة ومؤكدة مختبرياً في المحافظة لموظف خدمة في مستشفى الزهراء الباطني .وقال الدكتور محمد إبراهيم الوكيل الناطق الرسمي لخلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء في تصريح لـــ ( المستقلة ) ” تم اكتشاف حالة مواطن مصاب بفيروس كورونا المُستجد ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اصابة ثالثة في كربلاء لموظف خدمة في مستشفى الزهراء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اصابة ثالثة في كربلاء لموظف خدمة في مستشفى الزهراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).