أول حالة تعافي من كورونا في السليمانية

2020/03/09 | 00:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان المحافظة سجلت أول حالة تعافي لمصاب بفيروس كورونا.

وقال صباح نصرالدين خلال مؤتمر صحفي، إن "الجهود الطبية والتعليمات التي تم اتباعها كانت ناجعة للحد من انتشار فيروس كورونا"، لافتاً إلى أنه "لحسن الحظ استطاع أحد المصابين في السليمانية من التغلب على المرض وتماثل للشفاء".

وأضاف أن "الفحوصات المختبرية أجريت مرتين للمريض المتعافي، وأثبتت النتائج عدم حمله الفيروس، وهو ما يعني تماثله للشفاء التام".

ويبلغ العدد الاجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد covid-19 في اقليم كوردستان 13 مصابا توفي منهم واحد وتماثل اخر للشفاء التام ويخضع الباقون للرعاية الصحية المكثفة وحالتهم مستقرة حاليا.

م م ص

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