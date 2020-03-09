شمخاني وصالح يؤكدان ضرورة التعاون في مكافحة الارهاب

2020/03/09 | 00:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني والرئيس العراقي برهم صالح ضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مكافحة الارهاب...

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