إيران لمواطنيها: سنرد بالقوة إذا غادرتم منازلكم

2020/03/09 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هدد ممثل وزارة الصحة الإيرانية في مدينة رشت، مركز محافظة جيلان شمال إيران، محمد حسين قرباني، مواطني بلاده باستخدام القوة حال رفضهم الالتزام بمنازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا.وقال قرباني، في تصريح صحفي أدلى به: “الطريقة الوحيدة لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا هي بقاء المواطنين في منازلهم، وفي حال لم يلتزم المواطنون بمنازلهم قد […]

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