أفضل 6 مكملات غذائية لتعزيز النظام المناعي

2020/03/09 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تستمر مخاوف فيروس كورونا في تصاعدها على خلفية الحالات المتزايدة وعلى الرغم من عدم وجود أي لقاح يلوح في الأفق في الوقت الحالي، فمن المهم الحفاظ على قوة النظام المناعي.ونقل موقع روسيا اليوم عن موقع “إكسبريس” تقريرا حول 6 مكملات غذائية، ثبت أنها تعزز نظام المناعة.وتوصي جورجي مورفي، أخصائية التغذية، بحسب […]

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