طلاق انغام .. وعودة زوجها لزوجته الاولى

2020/03/09 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ترددت أنباء شبه مؤكدة عن طلاق الفنانة أنغام من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وعودة الأخير لزوجته الأولى.وأشارت وسائل اعلام مصرية الى ان انغام الغت متابعة زوجها على منصات التواصل الاجتماعي.وأكد الروائي المصري أسامة الشاذلي تلك الأنباء، وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” انغام اتطلقت واحمد إبراهيم رجع […]

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