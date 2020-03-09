ايطاليا الاكثر تضررا من كورونا بعد الصين

2020/03/09 | 00:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الأحد، عن تسجيل 133 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في أراضي إيطاليا في غضون الساعات الـ24 الماضية، لتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وقال مدير هيئة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم […]

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