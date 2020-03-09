مستشفى في اربيل تنفي مزاعم فيديو متداول حول نشر امريكا لكورونا في العراق

2020/03/09 | 00:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مستشفى طوارئ غرب اربيل ، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر فيه شخص يزعم انه طبيب يعمل ضمن الطاقم الطبي للمستشفى، وقد اتهم الولايات المتحدة الامريكية في التسجيل بالوقوف وراء تفشي فيروس كورونا في العراق.

وعبرت ادارة المستشفى في بيان عن اسفها لما نشرته صفحات غير مسؤولة بقيام شخص يدَّعي أنه طبيب بالإدلاء بمعلومات مغلوطة وغير مسؤولة باسم المستشفى.

وقالت الادرة انه في "الوقت الذي ننفي فيه صحة هذا الادعاء، نعلن اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة هذا الشخص الذي يحاول إشاعة البلبلة، وقد فاتحنا الجهات المعنية بهذا الغرض".

وطمأن البيان بأنه "لم تُسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مستشفى طوارئ غرب أربيل".

وتابع البيان "اننا في الوقت الذي نفند فيه هذه الإشاعات المغرضة نؤكد أننا لن نتوانى عن الاتصال مباشرة بالخط الساخن لوزارة الصحة والمديرية العامة لصحة أربيل في حال وجود أي حالة مشتبه بها".

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