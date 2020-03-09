الريال يتعرض للهزيمة من بيتيس ويبقي برشلونة بالصدارة

2020/03/09 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم/ خاص

كشف المنسق الاعلامي لنادي اربيل ريبين رمزي اليوم الاحد،( 8 آذار 2020)، عن منع وفد النادي بالكرة من السكن في كربلاء قبل مواجهة نفط الوسط في الجولة الخامسة بالدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كربلاء الاولمبي.

وقال رمزي ف

بغداد اليوم/ متابعة

دعا وزير الرياضة الايطالي فينتشنزو سبادافورا اتحاد الكرة المحلي، إلى اتخاذ قرار بتعليق منافسات كرة القدم المحلية، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا.

وأودى المرض بحياة أكثر من مئتي شخص في إيطاليا، وفرض عز

بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاحد،( 8 آذار 2020) بنتيجة التعادل السلبي مع الكهرباء ، في لقاء جرى على ملعب التاجي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول كان متواضعا ولم يشهد اللمحات الفنية وغابت الفرص

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