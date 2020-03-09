2020/03/09 | 01:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أول وفاة بكورونا في افريقيا لسائح ألماني بمصر روما- القاهرة -الزمان احصت ايطاليا، البلد الاوروبي الاكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، 133 وفاة جديدة في 24 ساعة ما يرفع الى 366 الحصيلة الاجمالية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، بحسب ارقام رسمية الاحد. وبلغ عدد المصابين 7375 بزيادة 1492 اصابة عن السبت.
وتبقى منطقة لومبارديا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين وايران في المرتبة الثالثة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتبقى منطقة لومبارديا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين وايران في المرتبة الثالثة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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