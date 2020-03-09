ايطاليا‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً‭ ‬بالفيروس بعد‭ ‬الصين‭ ‬وايران‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬

2020/03/09 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول‭ ‬وفاة‭ ‬بكورونا‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬لسائح‭ ‬ألماني‭ ‬بمصر روما‭- ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬ احصت‭ ‬ايطاليا،‭ ‬البلد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الاكثر‭ ‬تضررا‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬133‭ ‬وفاة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الى‭ ‬366‭ ‬الحصيلة‭ ‬الاجمالية‭ ‬للوفيات‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬انتشار‭ ‬الوباء،‭ ‬بحسب‭ ‬ارقام‭ ‬رسمية‭ ‬الاحد‭.‬ وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬7375‭ ‬بزيادة‭ ‬1492‭ ‬اصابة‭ ‬عن‭ ‬السبت‭.‬وتبقى‭ ‬منطقة‭ ‬لومبارديا‭ […]

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