هدنة سوريا لاتزال صامدة وإردوغان يناقش مع الاتحاد الأوربي أزمة المهاجرين

2020/03/09 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ لاتزال‭ ‬هدنة‭ ‬الاتفاق‭ ‬التركي‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وخاصة‭ ‬ادلب‭ ‬سارية‭ ‬وصامدة‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬سيزور‭ ‬بلجيكا‭ ‬الاثنين‭ ‬لمناقشة‭ ‬مسألة‭ ‬الهجرة‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬داعياً‭ ‬اليونان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬الأبواب‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬المهاجرين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭.‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬سألتقي‭ […]

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