هبوط حاد في بورصات الخليج بعد اخفاق أوبك وحلفائها وروسيا تصر على موقفها

2020/03/09 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭ -‬الرياض‭ – ‬الكويت‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬‭-‬سجلت‭ ‬بورصات‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الأحد‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬أوبك‭ ‬بلاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬خطوات‭ ‬لرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬المتأثرة‭ ‬بانتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ وأخفقت‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ ‬‭(‬اوبك‭)‬‭ ‬وروسيا،‭ ‬شريكتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬اوبك‭ ‬بلاس‮»‬،‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ […]

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