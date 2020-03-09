اليوم.. الطلبة يواجه الصناعات الكهربائية

2020/03/09 | 01:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

يحرصُ فريقا الطلبة والصناعاتِ الكهربائيةِ على خطفِ نقاطِ المباراةِ عندما يلتقيانِ اليومَ في ملعبِ الشعبِ الدولي لحسابِ الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي 2019-2020.

وقال عضو الهيئة الادارية في نادي الصناعات الكهربائية سيف النعيمي لـ(الصباح الرياضي): ان هدفنا تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز من اجل الارتقاء بسلم ترتيب الدوري اذ كان الصناعات يتذيل الجدول بعد خسارتين متتاليتين من النجف والجوية، وبعد تحقيق فوزين على نفط ميسان واربيل تمكن من الارتقاء بالترتيب مبينا ان المدرب عادل نعمة اصبحت لديه فكرة واضحة عن مستوى جميع اللاعبين وكيفية التعامل معهم والثبات على التشكيلة الاساسية وبالتالي تجاوزنا مرحلة التذبذب في المستوى بسبب توقف منافسات الدوري لفترة طويلة انعكست على المباريات الاولى.

وعن جاهزية اللاعبين اوضح النعيمي: لقد جرت يوم امس اخر وحدة تدريبية على ملعب الكشافة وجرى التركيز على عامل اللياقة البدنية وجميع اللاعبين جاهزون ولا توجد اصابة او حرمان وتم ايضا القاء محاضرة نظرية من قبل الملاك التدريبي اكدت على ضرورة الابتعاد عن الاخطاء الفردية التي كانت السبب الرئيس في الخسارتين الماضيتين وفي ختام حديثه اكد عضو الهيئة الادارية للصناعات ان الفريق ليس عليه ضغط جماهيري او اداري ونتمنى الاستفادة من هذه العوامل في تحقيق نتيجة ايجابية.

من جانبه اشار مدرب الطلبة احمد خلف في تصريحات صحفية الى ان اللاعبين البدلاء كان لهم دور في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على نفط ميسان مؤكدا ان الفوز الاول في منافسات الدوري سيعزز قدرة لاعبينا على الظهور بمستوى افضل لاسيما ان النتائج في الجولات الماضية لم تكن تتناسب مع الاداء الذي ظهر به الطلبة وذلك باشادة الجميع مؤكدا ان الانيق ظهر بشكل مغاير للموسم الماضي ونتمنى التوفيق في الادوار المقبلة.

وكان الطلبة قد خسر مباراته الاولى امام الزوراء بهدف واحد بينما تعادل في الثانية مع النجف بهدف لكل منهما وخسر في الدور الثالث من الجوية بهدفين مقابل هدف وقلب تأخره بالفوز على نفط ميسان في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشعب الدولي بهدفين مقابل هدف.

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