محافظ ميسان يصدر عدة توجيهات بعد تسجيل حالة وفاة بكورونا

2020/03/09 | 01:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

اصدر محافظ ميسان علي دواي، الاثنين، توجيهات عدة بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في ناحية السلام...





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