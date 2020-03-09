اختبار منزلي جديد يكشف كورونا في 15 دقيقة فقط

2020/03/09 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ظهر اختبار منزلي جديد يزعم مستعملوه أنه يكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط، ويتم عرض النتيجة بطريقة مماثلة لتلك التي يظهرها اختبار الحمل في المنزل.وأعلنت Biomedomics في 5 مارس الجاري أن اختبارها “السريع والسهل” جاهز ويتم استخدامه في كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا والصين وبعض دول الشرق الأوسط.وقالت دراسة أجرتها المؤسسة […]

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