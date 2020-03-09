شمخاني يبحث في بغداد التعاون حول كورونا وملف القوات الأمريكية

2020/03/09 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال رأى‭ ‬امين‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني،‭ ‬الاحد،‭ ‬ان‭ ‬العد‭ ‬العكسي‭ ‬بدأ‭ ‬لاخراج‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬برئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطنية‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬واحد‭ ‬المرشحين‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء‭.‬فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬مع‭ ‬شمخاني‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬ببغداد‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ .‬وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ […]

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