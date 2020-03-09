الثروات في اللحظة المناسبة

2020/03/09 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬بالساعات‭ ‬وليس‭ ‬الأيام‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬لقاح‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ في‭ ‬شرق‭ ‬لندن‭ ‬مثلاً‭ ‬،‭ ‬تستقبل‭ ‬مشفى‭ ‬خاص‭ ‬أربعاً‭ ‬وعشرين‭ ‬حالة‭ ‬لمتطوعين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بدرجتين‭ ‬مختلفتين‭ ‬خفيفة‭ ‬وعادية‭ ‬،‭ ‬ويجري‭ ‬حجزهم‭ ‬بغية‭ ‬الاختبارات‭ ‬السريرية‭ ‬لاستنباط‭ ‬أسس‭ ‬اللقاح‭ ‬المتوقّع‭ ‬إنتاجه‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬مطلع‭ ‬الشتاء‭ […]

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