استخدام الهاتف في المرحاض يزيد فرصة الإصابة بكورونا

2020/03/09 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف داخل المرحاض يزيدون من فرص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وذكر المصدر أن البكتيريا الموجودة في المرحاض قد تنقلها إلى شاشة هاتفك، الأمر الذي يجعلك عرضة للإصابة، حتى لو غسلت يديك بعد الخروج، على اعتبار أن البكتيريا انتقلت إلى الهاتف، خلال استخدامك له.وفي هذا […]

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