خلية الازمة تقرر تقليص الدوام بالمؤسسات الصحية بنسبة 50% في النجف

2020/03/09 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة بشان فيروس كورونا في محافظة النجف الاشرف، تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الصحية بنسبة 50% بالمحافظة.

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