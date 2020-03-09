محافظ ميسان يصدر توجيهات عدة بعد تسجيل حالة وفاة بكورونا

2020/03/09 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ ميسان علي دواي، توجيهات عدة بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في ناحية السلام غرب العمارة.

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