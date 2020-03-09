عبد الرحيم التوراني - كورونا تجهل موقع العالم!

2020/03/09 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني كنت في السيارة، وقد ركنتها أمام متجر كبير لبيع الملابس والإكسسوارات، حينما رأيتها مقبلة تتمايل باتجاهي.فكرت في غلق النافذة قبل أن تصل، لكني خجلت من نفسي ولم أفعل.وقفتْ وسلمتْ:- أهلا..تطلعتُ إلى قامَتها الفارعة.مانكان، وقد غطت رأسها بفولار شفاف تلونه فراشات زاهية، وأخفت وجهها المدور القمحي بكمامة طبية، لا تنسوا أننا في زمن الكورونا.أعدت إليها بضاعتها، بنفس كلمتها، لكن بلسان عابس:......

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