بينها العراق.. السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى 9 دول

2020/03/09 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، تعليق مؤقت لسفر المواطنين والمقيمين من إلى 9 دول بينها العراق والإمارات والكويت ومصر والبحرين بسبب انتشار فيروس كورونا.وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "قائمة هذه الدول تشمل إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين".

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