تايسون يبكي: لم أعد أساوي شيئا

2020/03/09 | 02:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لم يتمكن الملاكم الأسطوري، مايك تايسون، من التحكم في مشاعره لتنهمر الدموع منه خلال ظهوره في لقاء مع بطل العالم السابق في الملاكمة، شوغار راي ليونارد.وقال تايسون إن هيبته لدى الناس ضاعت ولم يعد يساوي شيئا.وتابع تايسون “قرأت الكثير عن الإسكندر الأكبر ونابوليون، وتعلمت الكثير عن فنون القتال والحرب.الجميع كانوا […]

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