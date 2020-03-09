الصحاف لواع : نقل 21 جريحا من العراقيين لحادث السير في سوريا

2020/03/09 | 02:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، نقل 21 جريحا من العراقيين الذين تعرضوا لحادث سير في سوريا.

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