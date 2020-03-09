وكالة أنباء عالمية: إصابة 10 مسؤولين عراقيين بـ

2020/03/09 | 02:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأفادت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "سبوتنيك"، بإصابة 10 من أعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا.

قالت الوكالة الروسية للأنباء إن 10 من أعضاء مجلس النواب العراقي أصيبوا بفيروس "كورونا"

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر طبي قوله، يوم الإثنين 9 آذار/مارس، إن "نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا".

كما أكد نائب، طلب عدم الكشف عن اسمه، وفق الوكالة الروسية، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، "من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران".

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من جهته، ألمح مصدر حقوقي بارز، إلى معلومات عن إصابة نواب من البرلمان، بفيروس كورونا، لكن لا يوفر أي تأكيد أو إعلان رسمي بذلك.

وسجل العراق، الأحد 8 آذار/مارس، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن عن وفاة شخصين بالمرض ليرتفع عدد ضحايا المرض في العراق إلى 6 أشخاص.

وتداول إعلاميون، في وقت سابق، معلومات عن إصابة العامري بفيروس "كورونا"، مشيرين إلى أنه "حجر في جناج خاص داخل فندق بابل".

لكن تحالف الفتح نفى ذلك، حيث قالت النائب عن التحالف، سناء الموسوي، يوم السبت 7 آذار/مارس، إن "العامري وجميع نواب وقيادات تحالف الفتح لم يسافروا منذ أشهر إلى خارج العراق، لانشغالنا في قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء البديل عن المستقيل عادل عبد المهدي".

وأضافت الموسوي لـ"الترا عراق"، أن "العامري موجود في مقر إقامته ببغداد، ولم يسافر إلى خارج العراق إطلاقًا، وفي كل أسبوع هناك اجتماع للتحالف معه لبحث آخر تطورات المشهد العراقي".

نفى تحالف الفتح لـ "الترا عراق" إصابة زعيمه هادي العامري في وقت سابق

ووصفت عضو مجلس النواب، الإنباء المتداولة بشأن إصابة العامري وأربعة نواب من تحالف الفتح، بـ"الدعاية المغرضة"، مؤكدة أن "هدفها بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين"، فيما أشارت إلى أن "الفيروس مسيطر عليه في البلاد حتى الآن".

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