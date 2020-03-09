أول ظهور لملك السعودية عقب حملة اعتقال الأمراء

2020/03/09 | 02:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في أول ظهور له عقب عملية اعتقال عدد من أمراء الأسرة الحاكمة الكبار، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز سفيري بلاده المعينين لدى أوكرانيا والأوروغواي الشرقية، محمد بن سليمان المسهر وإياد بن غازي حكيم، حيث أديا القسم أمامه.وظهر الملك سلمان في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) وهو يتفحص أوراق تعيين السفيرين […]

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