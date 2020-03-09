2020/03/09 | 03:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدر وزير السياحة اللبناني رمزي المشرفيّة تعميماً يطلب فيه من أصحاب الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامّة على الأراضي اللبنانية كافة، بإيقاف العمل اعتبارا من اليوم السبت (6 مارس/آذار) وحتى يوم الأحد 15 آذار الجاري.ودعا المشرفية، حسب ما أفادت صحيفة “الجمهورية” على موقعها الإلكتروني اليوم، المؤسسات السياحية كافة وبمختلف فئاتها إلى التقيّد بإجراءات الوقاية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يغلق النوادي الليلية في لبنان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يغلق النوادي الليلية في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).