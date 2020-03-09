يوفنتوس يعود لصدارة الدوري الإيطالي عبر بوابة الإنتر

2020/03/09 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز البديل باولو ديبالا هدفا مذهلا ليقود يوفنتوس للعودة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بالفوز 2-صفر على إنتر ميلانو أمام مدرجات من دون جماهير في تورينو.

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