الصين تسجل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/03/09 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الصينية، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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