السعودية تعزل محافظة القطيف

2020/03/09 | 03:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، مؤكدة تعليق العمل أيضا في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المحافظة.وأفادت الداخلية السعودية بأن الحالات الـ 11 المصابة بفيروس كورونا في البلاد، هي من سكان محافظة القطيف.وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية […]

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