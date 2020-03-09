ما سر زجاجة بشار الأسد؟

2020/03/09 | 04:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداولت عدد من الصفحات الشخصية والإخبارية السورية منشورا بعنوان: “سر الزجاجة خلف الرئيس بشار الأسد”، يقدم تصورا عن دلالة وجود زجاجة على يسار الأسد في خطابه الأخير.وتناقلت الصفحات نص تدوينة نشرتها صفحة على موقع “فيسبوك” تحمل اسم “المنصة”، بشكل حرفي دون أن تفصح معظمها عن المصدر، حيث ورد فيه أن “وسائل الإعلام العالمية […]

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