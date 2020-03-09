صحيفة أميركية: صبر ابن سلمان نفد فاعتقل 4 أمراء

2020/03/09 | 04:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن عدد الأمراء الذين طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة في المملكة السعودية بلغ أربعة أشخاص.ونقلت الصحيفة أمس السبت عن مصدرين مقربين من العائلة المالكة السعودية أن الأمير الرابع الذي تم اعتقاله ضمن الحملة هو الأمير نايف بن أحمد، الرئيس السابق لهيئة استخبارات وأمن القوات البرية، وهو نجل الشقيق الأصغر […]

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