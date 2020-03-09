فنانة لبنانية: تزوجت كويتيا لمدة 5 أيام فقط

2020/03/09 | 04:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت فنانة لبنانية، عن زواجها مرتين، الأولى من رجل أعمال كويتي، ووقع الطلاق بينهما بعد 5 أيام فقط.وقالت المطربة ليلى اسكندر، في تصريحات لبرنامج “سندريلا”، المذاع على فضائية “إيه تي في” الكويتية، إن سبب طلاقها من زوجها الأول هو عدم وجود توافق بينهما.لكن أكدت ليلى اسكندر أنها وطليقها ما زالا أصدقاء، […]

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