لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بسبب كورونا

2020/03/09 | 05:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشرت على شبكة الإنترنت لقطة مؤثرة لطفل صيني يبلغ من العمر 3 سنوات ، ظهر فيها وهو يقبل والدته الطبيبة الراحلة ، خلال جنازتها دون علم بأنها قد توفيت أثناء محاربة تفشي فيروس “كورونا”.والدة الطفل “تشن جيان” كانت طبيبة في إحدى القرى بمقاطعة “يونان” الصينية، ولقيت مصرعها الشهر الماضي في حادث سير أثناء […]

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