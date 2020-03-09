سلطات السعودية بدأت بالإفراج عن بعض الأمراء المحتجزين

2020/03/09 | 05:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة أن السلطات السعودية بدأت اليوم الأحد الإفراج عن الأمراء والمسؤولين الذي تم احتجازهم ضمن حملة أمنية واسعة في اليومين الماضيين.وأشارت مصادرالصحيفة، حسب […]

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