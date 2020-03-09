«كورونا» يعزل شمال إيطاليا والسلطة تضع «ملايين» في الحجر الصحي

2020/03/09 | 05:56 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيبدأت السلطات الإيطالية، أمس الأحد، فرض حجر صحي على ملايين الأشخاص في شمالي إيطاليا، في أحدث خطوات احتواء فيروس «كورونا» المستجد المتفشي في البلاد.وبات إيطاليا إحدى البؤر الرئيسية لفيروس «كورونا» في العالم خارج الصين، مع تسجيل 233 وفاة و5823 إصابة، حتى السبت.وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، وقع مرسوما رئاسيا، ليل السبت، يدخل بموجبه جزء من شمالي البلاد في الحجر الصحي.وأعلن كونتي عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا.والمناطق المشمولة بالحجر، هي كامل منطقة لومبارديا التي تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي.ويعيش في هذه المناطق أكثر من 16 مليون شخص، موزعين على 14 مقاطعة.كما أعلن المرسوم إغلاق المتاحف والمسارح وصالات السينما، وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد.

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