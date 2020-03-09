منع وفد نادي اربيل من دخول كربلاء بسبب كورونا ونقل المباراة الى بغداد

2020/03/09 | 05:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع وفد نادي اربيل بكرة القدم من دخول اربيل بسبب فايروس كورونا.وقال مصدر انه “بقرار من قيادة عمليات كربلاء منع وفد نادي اربيل بكرة القدم من الدخول الى مقر […]

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