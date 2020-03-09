نقيب محامي النجف الاشرف يطالب بتعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق

2020/03/09 | 06:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب محامي النجف الدكتور علي الشيباني يطالب السيد رئيس وأعضاء لجنة خلية الأزمة في العراق والنجف الاشرف النظر الفوري بتعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق أو فيما يخص النجف لان […]

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